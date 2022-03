Sneller 200 euro compensatie voor Puttenaren in energiearmoede

In de motie ‘Niet in de kou’ schrijft Wij Putten dat de fors gestegen energieprijzen met name mensen met lage inkomens raken. De Rijksoverheid ziet dit ook en keert daarom eenmalig 200 euro uit aan deze groep. Dit werd in december al aangekondigd, maar formeel is dit plan nog niet rond door een benodigde wetswijziging. Die is er waarschijnlijk rond mei doorheen.