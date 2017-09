Sportbso in Putten ontzorgt ouders

Op dit moment zijn er op dinsdag twee groepen met in totaal twintig kinderen, op donderdag een groep van tien kinderen. Bij voldoende vraag, minimaal vijf kinderen per groep, is de Sportbso SDC ook op de andere doordeweekse dagen mogelijk.

Beweging

Reijer van den Brink, directeur van stichting Kindcentrum Putten, wil met deze nieuwe bso-vorm een bijdrage leveren om kinderen te stimuleren meer te bewegen. Ook ziet hij de voordelen voor ouders. ,,Je ziet vaak dat ouders om zes uur hun kinderen halen, in de auto laden, nog moeten eten en naar de sport moeten. Wij kunnen ontzorgen in het sportaanbod. Als kinderen twee dagen in de week bij ons komen, hebben ze al twee keer gesport."

De bso-kinderen maken elke vier weken kennis met een andere sport. De combinatiefunctionarissen van JongPutten 'verhuren' zich voor de lessen. Inzet is om de vierde week van een cyclus een trainer van de desbetreffende sportvereniging de les te laten geven. Als de kinderen meerdere clinics hebben doorlopen, kunnen ze een keuze maken voor een sport waar ze verder in willen.

Golfkarretje

,,We willen daarbij samen met de sportverenigingen kijken hoe we kunnen aansluiten op trainingstijden. Wij brengen de kinderen naar hun sport toe. Bij slecht weer, of als het niet op loopafstand is, kan dat met een golfkarretje dat we hier speciaal voor hebben aangeschaft. Ook werken we aan plannen voor een open sportterrein waarbij er doorgangen komen naar alle sportverenigingen."

De Sportbso SDC wordt dinsdag 26 september om 16.00 uur geopend. Er is dan een heel sportparcours uitgezet dat voor iedereen toegankelijk is.