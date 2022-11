Sprengenbeek bij Groevenbeek krijgt opknapbeurt van gemeente Putten: ‘Blij dat beek in ere hersteld is’

De sprengenbeek nabij Landgoed Oud Groevenbeek heeft de afgelopen weken een schoonmaakbeurt gekregen. In opdracht van de gemeente Putten is er een flinke hoeveelheid bladmateriaal en slib verwijderd. Hierdoor is het water in de beek weer zichtbaar en komt de cultuur-historische waarde van de beek weer tot zijn recht, aldus de gemeente.

De beek kreeg in 2016 een lagere status van het Waterschap Vallei en Veluwe. Daarmee kwam het onderhoud, dat tot die tijd bij het waterschap lag, terecht bij de eigenaar, de gemeente Putten. De afgelopen jaren waren erg droog, waardoor er weinig tot geen water in de beek stond. Vanwege de droogteproblematiek op de Veluwe zakt het grondwater en daarmee wordt de beek nauwelijks gevoed. Door het onderhoud is het water in de beek echter weer zichtbaar geworden.

,,Jarenlang hebben enthousiaste vrijwilligers de beek onderhouden, maar vanwege het steile talud was dat telkens een lastige klus”, zegt Aart van Dusschoten, voorzitter van Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten (SNMP). ,,Ik ben blij dat de beek nu in ere is hersteld. Het professioneel opschonen van deze beek was een jarenlange wens van onze stichting. Bewoners en bezoekers kunnen nu weer volop genieten van dit stukje waardevolle natuur.”

Ook Bertus Cornelissen, wethouder Landschap en Water, is content met de opgeknapte beek: ,,Als nieuw college van B en W vinden we het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de cultuurhistorische waarde van de beken in ons landschap. Het onderhoud dat afgelopen weken door lokale aannemer Gijs van de Bunt is gedaan, met oog voor de historische waarde, bodemopbouw en natuurwaarde, past helemaal binnen deze ambities.”

De gemeente bekijkt of er in dit deel van Putten nog meer maatregelen nodig zijn om het grondwaterpeil op niveau te houden. Dit gebeurt in nauw overleg met het Waterschap Vallei en Veluwe, Landgoed Volenbeek en Stichting Natuurmonumenten, als eigenaar van Landgoed Oud Groevenbeek.

Ook met bewoners in de omgeving van de Beekweg kijkt de gemeente naar oorzaken en mogelijke oplossingen voor de droogte. Daarnaast vindt er afstemming plaats met de gemeente Ermelo, aangezien een deel van de sprengenbeek Ermelo’s grondgebied is.