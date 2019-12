Stapel troep van brand in Putten moet vóór de feestdagen weg zijn

Kappen is noodzaak: lariksbo­men houden door droogte en kever geen stand in Veluwse bossen

16 december De lariksboom en droogte gaan niet goed samen. Daarom is Staatsbosbeheer genoodzaakt deze stervende naaldboom in groten getale uit de Noord-Veluwse bossen te halen. Het kappen en afvoeren in het Speulder- en Sprielderbos tussen Putten en Ermelo is net afgerond. Het bosgebied van Nunspeet is deze week aan de beurt.