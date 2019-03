Stationsrestauratie Putten dreigt kopje onder te gaan

video De Veluwe is het klauterwal­hal­la van Nederland: wie heeft de grootste, groenste, mooiste en spannend­ste?

10 maart De regio Noord-Veluwe ontpopt zich met jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers als het klauterwalhalla van Nederland. Binnen een straal van 30 kilometer zitten drie klimbossen (Garderen, Apeldoorn, Ermelo), is een vierde in de maak (Harderwijk) en denkt men in Nunspeet hard na over nummer vijf. De eigenaren steken elkaar naar de kroon. Wie heeft het langste, hoogste, mooiste, spannendste, groenste of veiligste parcours van de Veluwe?