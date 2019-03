Steeds meer koeien mogen naar buiten, kijk hier hoeveel dat er in jouw gemeente zijn

Steeds meer koeien mogen naar buiten, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Putten is in de regio de gemeente met het hoogste percentage: 93 procent van de Puttense koeien komt buiten. De gemeente Zeewolde scoorde met 22 procent het laagste.

Het is een mooi beeld: dolenthousiast rennende en bokkende koeien, die voor de eerste keer in het jaar worden losgelaten in de wei. Diverse boeren in het land hebben dat al gedaan. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat steeds meer koeien de wei in mogen Zo’n zeven op tien Nederlandse melkkoeien mocht in de 2017 de wei in. Bij 43 gemeenten, voornamelijk in het westen en midden van het land, werd zelfs een score van 100 procent gehaald.

Melkveehouder Aalt van Kempen uit Putten, tevens bestuurder bij LTO Noord, heeft zijn koeien momenteel nog binnen staan. Hij vindt het mooi dat steeds meer koeien naar buiten mogen. ,,Dat is heel positief, voor de dieren maar ook de mensen vinden het schitterend. Er zijn hier veel toeristen die graag naar de koeien kijken.

‘Erg vroeg om koeien naar buiten te doen’

Het duurt nog wel een week of twee voordat hij zijn eigen koppel loslaat in de wei. ,,De grond moet eerst opwarmen en tot leven komen, voordat er wat groeit. Dat gebeurt met hogere temperaturen. Het is nu voor deze tijd een stuk warmer dan eerdere jaren. Er zijn dus al boeren die de koeien al buiten hebben lopen. Dat vind ik wel erg vroeg. Normaal gaan de eerste koeien pas rond Koningsdag naar buiten.’’

Quote Als je de grond niet teveel wil belasten heb je enorme percelen nodig om zoveel koeien op te laten lopen. Anders wordt het weiland omgeploegd grasland.’’ Aalt van Kempen, Melkveehouder en LTO-bestuurder

Er zijn tussen gemeenten nog grote verschillen waarneembaar in de laatste cijfers. Dat is volgens van Kempen te verklaren door de grondsoort, maar ook door de grootte van de koppels. ,,Bij percelen met kleine koppels is het makkelijker, dan wordt de grond minder belast. In Putten hebben we veel landgoederen met kleine percelen, daar is weidegang goed te doen.’’ Bij de echt grote bedrijven, die soms wel driehonderd melkkoeien hebben, is weidegang lastiger. ,,Als je de grond niet teveel wil belasten heb je enorme percelen nodig om zoveel koeien op te laten lopen. Anders wordt het weiland omgeploegd grasland.’’

Gemeenten in met name Flevoland en Limburg vallen in de cijfers negatief op, omdat er relatief weinig melkvee het grasland mag verkennen. Van 55 van de 380 gemeenten is niet bekend of er melkkoeien zijn die de wei in mogen en hoeveel dat er zijn.