Stemmen met soundbox, braille en koptelefoon voor blinden en slechtzienden in Putten

update Vrouw van 80 jaar bruut overvallen in Ermelose bungalow: ‘Ze heeft uren op de koude grond gelegen’

Een 80-jarige vrouw uit Breda heeft dinsdagochtend urenlang in haar pyjama op de koude vloer gelegen, nadat ze was overvallen in haar chalet op Chaletpark Horsterland in Ermelo. Omdat ze gebonden is aan een rolstoel kon ze niet overeind komen, melden twee vrijwilligers die haar aantroffen.