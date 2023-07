Stevige buien met een enkele keer onweer in Putten vandaag

Alles is al geprobeerd om ganzen te verjagen, maar dit blijkt nu dé oplossing te zijn

Ze vreten het gras dat voor koeien is bedoeld, trappen de bodem kapot, schijten de omgeving onder en veroorzaken jaarlijks ruim 2 miljoen euro schade: ganzen zijn een groot probleem in de provincie Utrecht. Niks leek de dieren te kunnen verjagen, maar toen was daar de drone.