Stichting Present trekt stekker uit begeleidingsproject statushouders

Stichting Present in Putten lukt het niet om statushouders die in Putten binnenkomen van A tot Z te begeleiden. Daarom wil de stichting per 1 januari taken teruggeven aan de gemeente en alleen de integratie in de samenleving nog op haar schouders nemen.

Stichtingvoorzitter Dick van der Schouw vertelt dat Present het als organisatie niet meer 'trekt' om de statushouders over het hele traject te begeleiden. ,,We hebben dat anderhalf jaar gedaan, maar qua organisatie, bemensing en financiële middelen lukt dat niet meer. De reden waarom Stichting Present vijf jaar geleden is opgericht, het adhoc optreden bij buurtgerelateerde problemen, kwamen we niet meer aan toe. Alle aandacht en menskracht ging uit naar de begeleiding van statushouders. Onze overige taken droogden op."

Afvinklijstje

Daarom wil Present per 1 januari verschillende taken van het 'afvinklijstje' teruggeven aan de gemeente. ,,Het formele, ambtelijke deel van het traject. Net zoals dat bij andere gemeenten in Nederland gebeurt. Wij zijn geen ambtenaren. Wel willen we ons blijven inzetten om de statushouders een plekje in de samenleving te geven; ze met buren in contact brengen."

Te vroeg

In hun vijfjarig bestaan waren er contacten met 95 statushouders. Het afgelopen jaar werden door Stichting Present 45 mensen uit deze doelgroep begeleid. Of deze mensen hun lopende traject kunnen 'uitzitten' bij Present is nog niet duidelijk. Van der Schouw: ,,Met de gemeente zijn we nog in gesprek hoe het per 1 januari verder moet. Het kan ook zijn dat de gemeente er voor kiest om het gehele traject dan anders op te pakken. In dat geval hebben wij ook geen rol meer bij het begeleiden naar een plekje in de samenleving. Maar het is nu nog te vroeg om daar al iets over te zeggen."