‘Stint-fabrikant uit Putten trekt faillissementsaanvraag in’

Gezocht: vrijwilli­gers voor Putter Winter­feest

11:56 Het is niet zo dat de twaalf evenementen in het winkelcentrum van Putten acuut op de tocht staan, maar enkele tientallen helpende handen zijn toch wel zeer gewenst. Zegt Gerieke Dunsbergen van de plaatselijke VVV, die namens de winkeliers in het dorp de evenementen organiseert.