Storm blaast dak los van appartementencomplex in Putten

Minder doden dan verwacht: cijfers Gelderland en Overijssel weer normaal, Flevoland (nog) niet

5 maart Voor het eerst in tijden gingen er in een week tijd minder mensen dood dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had verwacht. Volgens het CBS stierven er in week 8 zo’n 3.200 mensen: 200 minder dan verwacht. Gelderland en Overijssel zitten inmiddels op een normaal sterfteniveau.