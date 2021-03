Storm veroorzaakt schade aan appartementencomplex en silo in Putten

Discussie over 60 kilometer op N798 in Putten weer uitgesteld

10 februari Vierenhalf jaar na het overlijden van scholier Mees van de Ridder bij een verkeersongeluk in Putten is de provincie Gelderland nog steeds niet bereid de maximum snelheid op de N798 omlaag te brengen van 80 naar 60 kilometer per uur. Wel belooft verantwoordelijk gedeputeerde Christianne van der Wal (VVD) op termijn een discussie te willen voeren over uitzonderingssituaties op provinciale wegen, waar mogelijk toch 60 km/uur kan worden ingesteld.