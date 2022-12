Straks wonen of werken op WAR-terrein in hartje Amersfoort? Nieuwe poging na verloren rechtszaak

Brand in schuur Putten: gasfles op tijd verwijderd

In een schuur aan de Esdoornlaan in Putten is woensdagavond een brand uitgebroken. In de buurt was een flinke rookontwikkeling te zien. Een gasfles die in de schuur stond, kon op tijd door de brandweerlieden uit het gebouw is gehaald.

28 december