Stralend zonnig weer in Putten vandaag

Animal Rights mag zich niet bemoeien met omstreden vergunning eenden­slach­te­rij Ermelo

Het was een complete verrassing voor de gemeenteraad en omwonenden kwamen direct in het geweer. Hoe omstreden de tijdelijke vergunning echter ook is die eendenslachterij Tomassen Duck-To in december van de gemeente Ermelo kreeg, dierenrechtenorganisatie Animal Rights mag zich daar niet mee bemoeien.