Syriër uit Putten doet hbo-opleiding in één jaar

Adel Qutaini studeerde economie in Damascus. Als bijbaantje werkte hij voor een telecombedrijf, dat met argusogen werd bekeken door de regering van Assad. Toen Adel 4,5 jaar geleden een oproep voor het leger kreeg, nam hij de wijk naar Nederland.

,,Ik heb toen ik in Nederland aankwam in verschillende azc’s gezeten. Van Ter Apel ging ik naar Uithuizen, Ede-Wageningen, Arnhem en Nijmegen. Toen ik een brief kreeg dat ik naar Putten mocht verhuizen was ik zo gelukkig.’’

Miljoenenstad

De Syriër had geen enkel beeld bij het dorp. Hij komt van oorsprong uit Aleppo, een miljoenenstad. ,,Daarbij vergeleken is Putten heel rustig.’’

Adel zag al snel in dat de taal de sleutel was om zijn leven weer op te pakken. In eerste instantie ging hij naar een school in Harderwijk. ,,Het niveau lag heel laag en ik wilde graag versneld de taal machtig worden. Daarom ben ik naar Utrecht uitgeweken. Hier heb ik binnen zes maanden het hoogste niveau behaald. Ik heb mijn leven omgeschakeld naar Nederland en heb meteen gezegd: ik ga geen Engels spreken met Nederlanders, anders blijf ik Engels praten.’’

Bijbaantje

Adel sloot zich als vrijwilliger aan bij stichting Present om maar zoveel mogelijk onder de Nederlanders te zijn. ,,Ik heb zelfs een bijbaantje bij hotel Hof van Putten genomen om zoveel mogelijk contact te krijgen met Nederlanders. Bij de gemeente Putten heb ik als tolk gewerkt tussen de gemeente en statushouders. In het begin was ik zeker niet de perfecte tolk, maar het heeft wel geholpen om het ijs te breken en om barrières in de taal te nemen.’’

Mensen die hem perfect Nederlands horen spreken, geloven niet dat hij nog maar zo kort in Nederland woont. ,,Het is als een moedertaal voor mij. Arabisch is nog steeds sneller en logischer, maar ik ben zelfs in het Nederlands gaan denken.’’

Finance & control

In Syrië studeerde Adel economie. Voor zijn (normaal vierjarige) hbo-opleiding finance & control kreeg hij daarom van Windesheim een aantal vrijstellingen. ,,Maar ik moest nog steeds vijftien vakken in twee jaar tijd halen. Dat leek mij gewoon te lang duren. Ik was 29 toen ik aan de hbo-opleiding begon en zou pas na mijn dertigste klaar zijn. Daarom besloot ik de studie in één jaar te voltooien.’’

Adel woonde samen met zijn vrouw en babydochter in een eenpersoonshuis in Putten. Studeren was thuis onmogelijk. ,,Ik was vaak vanaf 08.00 uur al op school te vinden en ’s avonds studeerde ik bij Anneke, die ik als mijn Nederlandse moeder zie.’’

Precies een half jaar na aanvang van zijn studie haalde hij alle vijftien vakken en was hij klaar voor zijn stageperiode. ,,Het was niet te begrijpen voor mijn studiebegeleider en docenten. In die periode ben ik ook nog eens verhuisd. Het was een drama, maar ik wist dat ik door moest.’’

Baan

Voor zijn afstudeerstage solliciteerde hij bij adviesbureau PWC en uiteindelijk kreeg hij zelfs een baan aangeboden bij het bedrijf. ,,Ik vind dat als je als vluchteling hier komt in een nieuw land, waar ze je de kans geven om opnieuw te beginnen met financiële ondersteuning, dat je je kansen moet grijpen. Je moet gewoon in jezelf geloven. Ik ben zeven jaar van mijn leven en veel vrienden en familieleden verloren. Nu kan ik eindelijk weer mijn leven opbouwen.’’