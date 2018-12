Syriër uit Putten doet hbo-opleiding op Windesheim in Zwolle in één jaar

Over de Tong + Video Raedthuys Lochem beste restaurant van 2018

29 december Restaurant Raedthuys in Lochem is dit jaar het beste restaurant in de Stentorregio. Met een 8,6 prijkt het cijferlijstje van het restaurant op de eerste plek. ‘Subliem bereid, met passie gekookt, fijn ontvangen en dat alles in een historische context, midden in Lochem’, luidde de recensie die eind juli werd gepubliceerd. Hoe kijken ze daar op terug?