Tegeltaxi wint terrein op de Veluwe: ‘Een super regeling wanneer je een groenere tuin wilt’

Poll Buurt is klaar met ‘levensge­vaar­lij­ke’ bosweg in Harderwijk: ‘verlaag snelheid naar 60 kilometer per uur’

Moet de maximumsnelheid op de Leuvenumseweg in Harderwijk worden verlaagd naar 60 kilometer per uur? Omwonenden willen niets liever: ze zijn de (bijna-)ongelukken op de drukke bosroute spuugzat en eisen actie. Groot onderhoud aan de weg staat gepland voor 2025, maar of de snelheid omlaag gaat, is zeer de vraag.

8 juli