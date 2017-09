Het dak van theater Stroud is vanmorgen de lucht in gegaan. Met de extra hoogte kan de programmeur artiesten binnen halen die anders nooit naar Putten zouden komen. Ook zijn hierdoor mogelijkheden voor beter licht en geluid. In de zaal komt bovendien een uitschuifbare tribune waardoor de zichtlijnen op het podium aanzienlijk worden verbeterd.

In twee uur tijd werden door een hijskraan in alle vroegte de 21 dakplaten met een gewicht van 600 tot 700 kilo verwijderd. Met een staalconstructie is vervolgens de hoogte van het dak boven het podiumdeel van vijf naar 6,5 meter verhoogd. Daar zijn de dakdelen weer op geplaatst en overtrokken door twee grote zeilen.

,,De boel moet dicht", wist opzichter Wouter Jansen. ,,De betonnen vloer is redelijk waterdicht, maar we kunnen niet het risico lopen dat bij hevige regenval het water de kelder in druipt. Want daar zit de studio van de lokale omroep VOC lokaal." De zijwanden die boven de oude nokhoogte uitsteken worden donderdag dichtgemaakt.

Rookmelder

Fase 1 van de verbouwing van MFC Stroud, aan de achterzijde, is klaar. Begin augustus zijn de gebruikers van dit zogenaamde 'zorgdeel' hier naar toe verhuisd. ,,Alleen een paar details moeten nog worden afgewerkt", zegt Stroud-manager André van Zoeren. ,,Dan gaat het om dingen als een deur en een rookmeldertje dat we tekort kwamen."

Vertraging

Wouter Jansen van aannemersbedrijf beaamt dat er voor de opleveringsdatum van 1 november nog veel werk verricht moet worden. Het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen kost volgens de opzichter veel (extra) tijd. Hoewel hij het een 'hele uitdaging' noemt om de deadline te halen, heeft Stroud-manager Van Zoeren er het volste vertrouwen in. ,,Zo ver ik het heb begrepen ligt het werk op schema. Wel is er iets vertraging opgelopen door een wijziging in de constructie, maar alles verloopt voorspoedig."

De eerste vier voorstellingen op het programma van Theater Stroud worden in de huiskamersfeer van Het Koetshuis van Landgoed Schovenhorst gehouden. Op 20 januari wordt het tweede deel van het theaterseizoen in het verbouwde Stroud afgetrapt. Hier staan in totaal zes voorstellingen geprogrammeerd.