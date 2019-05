Theater Stroud Putten legt alleenkomende bezoekers in de watten

Het is één van de nieuwe initiatieven van Theater Stroud, dat volgend seizoen zijn 25-jarig bestaan viert. ,,We horen regelmatig verhalen van mensen die niet alleen naar het theater durven of willen gaan,’’ vertellen voorzitter Astrid van Schaik en programmeur Rosemarie Landman van Stroud. ,,Theater Stroud gaat de bezoekers die geen partner hebben actief verwelkomen. Ze krijgen een plaats aan de Theatertafel. Deze tafel is duidelijk herkenbaar met decoratie en heeft een gastvrouw. Mensen kunnen zich bij het reserveren van een ticket al opgeven, maar ze mogen ook spontaan aanschuiven op de avond van de voorstelling. De Theatertafel is een plaats om te ontmoeten.’’