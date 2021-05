Tjardo is de mooiste man van Nederland en woont in Putten

Inmiddels kan Tjardo zijn kamer wel behangen met alle sjerpen die hij tijdens de wedstrijd in ontvangst mocht nemen. In de voorronde stond hij al in de top 10 best body, maar ook werd hij als 'best fashion’ gekwalificeerd en kwam hij als winnaar uit de bus voor het gezicht van een mannenshampoo. Bekers, medailles, sjerpen en volop aandacht van (met name) dames draagt hij met zijn overwinning mee.