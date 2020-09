Toch géén bezoekers bij razziaherdenking Putten, wel live-uitzending

Gezocht: dorpsdich­ter die Nunspeet in de genen heeft en kan rijmen op verzoek

15 september Harderwijk heeft er eentje en Ermelo ook. Binnenkort is er zelfs een dorpsdichter in Putten. Dus waarom niet in Nunspeet? Dat is precies wat Bibliotheek Noordwest Veluwe dacht. Dus is in samenwerking met de Stichting Muurgedichten Nunspeet een zoektocht gestart. Volgens biebmedewerker Jack van Zundert zal niet iedereen vooraan in de rij staan, maar hij is er van overtuigd dat er een dichter komt bovendrijven die Nunspeet in de genen heeft zitten.