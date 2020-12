Traumahelikopter naar Bosbad Putten voor drenkeling

Bij het Bosbad in Putten is donderdagmiddag een traumahelikopter geland om een drenkeling medische hulp te geven. Een man van circa 30 jaar was onwel geworden in het water.

Ook twee ambulances kwamen ter plaatse. Het slachtoffer was kort daarvoor door een badmeester uit het subtropische deel van het zwembad gehaald, omdat hij niet meer boven water kwam. Dit gedeelte van het zwembad is 1,4 meter diep. Omdat de drenkeling geen hartslag en ademhaling had zijn het zwembadpersoneel en een omstander gaan reanimeren en beademen. Na acht minuten arriveerde de eerste ambulance, waarna het ambulancepersoneel de medische hulp overnam.

Eerste keer in dertig jaar

Zwembaddirecteur Dick Eijlander vertelt dat het slachtoffer met een groepje mensen naar het Bosbad was gekomen. ,,Ik werk hier nu dertig jaar, maar dit is de eerste keer dat de traumahelikopter bij het Bosbad is geland. Het gebeurt maar hoogst zelden dat een zwemmer door ons uit het water moet worden gehaald. We hebben al zeker tien jaar een AED en dit was de eerste keer dat we het apparaat nodig hadden.’’

Nazorg

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Hoe het met hem gaat is onbekend. Zwembadmanager Eijlander: ,,We gaan iedereen die het slachtoffer gezien heeft nog bellen om te vragen of mensen behoefte hebben aan nazorg. Alle protocollen zijn goed uitgevoerd, we hadden nog maar kort geleden de EHBO-reanimatietraining geoefend. Nu maar hopen dat het met het slachtoffer goed afloopt.’’