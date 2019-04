Trein botst op auto, geen treinverkeer tussen Harderwijk en Putten

Boni supermarkt en kringloop­win­kel op de plek van Kok Interieurs Putten

11 april De verkoop van de winkel van Kok Interieurs aan de Gervenhof in het centrum van Putten is sinds deze week rond. Over een jaar hoopt de nieuwe eigenaar, bouwbedrijf Henk van de Kolk uit Garderen, te beginnen met de verbouwing van het pand tot een supermarkt, een kringloopwinkel en 28 appartementen.