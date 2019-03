Treinverkeer heel weekend plat voor veilige oversteek naar ander perron op station Putten

Regiodirecteur Dorothé Wennekendonk van ProRail en wethouder Roelof Koekkoek van de gemeente Putten legden symbolisch een stuk asfalt neer, op de nieuwe voetgangersoversteekplaats. ,,Putten is het tweede project in het in Landelijk Verbeter-programma Overwegen (LVO) , dat ProRail uitvoert in opdracht van het ministerie,’’ zegt Wennekendonk. ,,We willen oversteekplaatsen veiliger maken, want er gebeuren te veel ongelukken op de overwegen. Hoe het in Putten is aangepakt, is een landelijk voorbeeld.’’