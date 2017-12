Trucker Muki Köroglu staat stil op het spoor bij Putten: 'Meteen 112 gebeld'

VideoStilstaan óp het spoor, dat is het niet handig als je vrachtwagenchauffeur bent. Trucker Muki Köroglu (49) uit Amersfoort wist vanmiddag meteen dat het foute boel was toen zijn combinatie op het spoor bij Putten stond en geen centimeter vooruit wilde.

Precies op een plek met druk treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort. ,,We hadden niet tien minuten later moeten zijn’’, reageert wijkagent Johan Wakker die in vliegende vaart naar Köroglu reed. Een trein met passagiers die op vrachtwagen botst: dat zijn grote koppen in de krant. ,,Met misschien wel doden en gewonden.’’ Daar moet Wakker niet aan denken.



Gas

Het gebeurt vrijdag rond het middaguur. Köroglu wacht voor het spoor tot de rode lichten gedoofd zijn. Er staat een auto tussen hem en de spoorbomen. De trein is weg, het verkeer komt weer in beweging. Köroglu geeft gas, maar als hij net op het spoor rijdt, slaan zijn remmen vast. Allemaal. ,,Geen centimeter meer beweging in te krijgen’’, vertelt hij. ,,Ik ben al 31 jaar vrachtwagenchauffeur. Ik weet wat ik moet doen.’’ Hij belt 112. Via het noodnummer krijgt wijkagent Wakker de opdracht naar de spoorwegovergang te rijden. Met haast. De NS krijgt een seintje. Wakker: ,,Dat het treinverkeer beide kanten op gestremd is.’’ De machinist hoort het op tijd en rijdt stapvoets richting de blokkade. Wakker: ,,Ik denk dat ze hoogst 20 minuten hebben moeten wachten.’’

Remmen

Intussen belt Köroglu met zijn bedrijf. ,,De werkplaats kwam met een sleepwagen, ze waren er binnen 10 minuten. Die heeft me naar een tankstation gesleept.’’ Remmen ontkoppeld, voorwielen op de achterkant van de sleepwagen en de boel richting Van den Brink in Ermelo. De trein kan weer verder. Eind goed, al goed.

Volledig scherm Vrachtwagenchauffeur Muki Köroglu © Eigen Foto

Uiteraard ging Köroglu met de schrik in de benen richting huis. ,,Nee, natuurlijk niet. Ik ben alweer op weg naar de volgende Boni’’, de supermarktketen die hij vanuit het distributiecentrum in Nijkerk bevoorraadt. Hij was net op terugweg vanuit Putten toen hij stil kwam te staan op het spoor. Later in de middag reed hij alweer met een volle vrachtwagen richting de volgende Boni-supermarkt. Een spannend verhaal rijker? Köroglu, lachend: ,,Valt mee, dit. Ik ben een keer ingehaald door een band van een vrachtwagen. Die kwam me bekend voor. Het was mijn eigen band. Dat was veel vervelender.’’