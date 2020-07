Tuinafval gratis naar Putten brengen is een makkie, maar niet lang meer

Video Treurende Hans Lebbink (82) van failliet Sauna Drôme hoopt op doorstart: ‘Ik ben nog veel te jong om niets te doen’

12 juli Vijftig jaar terug in de tijd. Hans Lebbink (82) herinnert het zich nog goed. Voor 100.000 gulden koopt hij het terrein aan de Tolweg in Putten. Eigenhandig bouwt hij de eerste sauna. Zijn baby was geboren. Klaar om op te groeien tot een volwassen speler in de wellnessbranche.