Twee keer per jaar vinden boswachters lichaamsdelen op Veluwe

Ongeveer twee keer per jaar worden op de Veluwe menselijke resten gevonden. Zo ook afgelopen zaterdag in de bossen bij Putten. Daar vond een wandelaar een - vermoedelijk menselijke - schedel.

Het kan nog weken duren voordat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitsluitsel kan geven over de schedel.

Het moet schrikken zijn geweest toen een wandelaar afgelopen zaterdag in de omgeving van de Garderenseweg nabij Putten de vondst deed. De politie bestempelde de plek vrijwel direct als een plaats delict.

Volgens Marcel van Dun van Staatsbosbeheer vinden boswachters en wandelaars op de Veluwe vaker lichaamsdelen. ,,Ongeveer twee keer per jaar. Daarbij schakelen we altijd eerst de politie in wanneer we sterke vermoedens hebben dat het om resten van een mens gaat.”

Enkele minuten

Het vermoeden bestaat dat het ook in dit geval om een menselijke schedel gaat, al is dat nog niet officieel vastgesteld. ,,Normaal gesproken kun je dat binnen enkele minuten zien”, stelt Edward Eising, woordvoerder van het NFI. Volgens de politie is de verwachting dat uitsluitsel in dit geval nog weken gaat duren. Daaruit is af te leiden dat er sterke vermoedens zijn dat het om een menselijk schedel gaat.