Twee ongelukken op A28 bij Putten, verkeer over de vluchtstrook

Eerst vond een ongeluk plaats in de rijrichting Zwolle. Tussen knooppunt Hoevelaken en Strand Horst stond om 18.10 uur een file van 11 kilometer. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.

Ook op de andere rijbaan ging het even later mis. Hierdoor ontstond een file van 5 kilometer tussen Ermelo en Strand Nulde. Ook hier moesten weggebruikers over de vluchtstrook. Over het aantal gewonden is niets bekend.