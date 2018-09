Tweede leven voor kerkhof in Putten

Dertig jaar is er niemand begraven op het roomskatholieke kerkhof aan de Brinkstraat in Putten. Maar het kerkhof heeft weer toekomst. Het heeft nu een urnenmuur en er komt ruimte voor dertig graven.

Theo Marissink is al jaren bezig om het Puttense kerkhof weer bruikbaar te maken. ,,Het was doodzonde: het kerkhofje was tot de begrafenis van de pastoor in 2016 al dertig jaar niet meer in gebruik.’’

Onlangs werd een eerste stap gezet voor de renovatie met het plaatsen van een hek rondom de begraafplaats. Marissink: ,,Hier staat het alpha en omegateken op, die het begin en einde symboliseren.’’

Administratie

Uitvaartondernemers Edwert Sjaardema en Roos Brugman regelen het administratieve werk rondom een uitvaart. ,,We zetten ons nu in onze vrije tijd in als beheerder van de begraafplaats.’’ Een jaar geleden werd er al een oproep gedaan aan gemeenteleden en inwoners van Putten om zich te melden als men het grafrecht wilde verlengen of in stand wilde houden.

Nieuwe grafruimte

Het kerkhof is 700 vierkante meter groot. Op een derde deel van het kerkhof wordt nu nieuwe grafruimte voorbereid. De eerste begrafenis op het nieuwe gedeelte heeft al plaatsgevonden in januari. Edwert Sjaardema: ,,Bij deze begrafenis zijn we geen stoffelijke resten tegengekomen, iets wat ook niet te verwachten was na tientallen jaren van grafrust. Tijdens de werkzaamheden wordt de grond geschud en zullen eventuele stoffelijke resten weer worden herbegraven op dezelfde plek, maar dan dieper. De oude grafzerken worden verplaatst, deze zijn immers uitgegroeid tot monumenten.’’

Looppaden

Er komen looppaden tussen de graven waardoor het kerkhof ook makkelijker te betreden is. Een groot deel van het oude kerkhof blijft staan, zoals het oorlogsgraf van Arnoldus Dijkhuis, dat wordt onderhouden door de stichting Oorlogsgraven.

Binnen de parochie bestaan al enkele kerkhoven met een urnenmuur. Marissink: ,,Het aantal begrafenissen onder gelovigen neemt af. Er komen steeds meer crematies. Op dit kerkhof is nu in de urnenmuur plaats voor 24 urnen. Iedere Puttenaar die bij een christelijk kerkgenootschap in Putten is aangesloten mag hier een beroep op doen.’’

Allerzielen

Een plekje op het kerkhof is alleen voorbehouden aan parochieleden. Indien het vernieuwde gedeelte vol komt te liggen is er een uitwijkmogelijkheid naar het weitje naast het kerkhof.