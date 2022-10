Tweekoppige schildpad Sorte uit Putten valt in de prijzen én gaat vooruit: ‘Andere kop doet ook goed mee’

MET VIDEO Bijzonder weerzien met Youp van ’t Hek in Heerde: ‘Toen waren er heel weinig mensen’

Terwijl een aantal krasse knarren een biljartje legt in de foyer van De Heerd houdt de langslopende Youp van ’t Hek even halt. ,,Zeker al lang werkloos, hè!’’, reageert hij als een van hen een knap punt maakt. Het is de opmaat naar een avond vol grappen en grollen in Heerde. Dat hij het dorpstheater tijdens zijn afscheidstournee aandoet, daar kleeft een bijzonder verhaal aan.

30 september