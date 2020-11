Uitvaartondernemer Putten hoopt in 2021 te mogen beginnen met resomeren: 'beter voor het milieu

Edwert Sjaardema en Roos Brugman van Sjaardema Uitvaartzorg in Putten hebben al langer interesse in resomeren, een derde vorm van lijkbezorging. Nu zijn er nieuwe ontwikkelingen, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken maakte vandaag bekend dat het kabinet de derde vorm van uitvaartverzorging mogelijk wil maken.

Het wetsvoorstel moet volgend jaar nog wel door de Eerste en Tweede Kamer, maar de uitvaartondernemers hebben vertrouwen. ,,Het ziet er positief uit. Wat we begrepen hebben is het op zijn vroegst eind volgend jaar mogelijk. Daar wachten we op, we zijn benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen’’, zegt Roos Brugman.

Bij resomeren wordt het lichaam ontbonden in een chemische vloeistof. Binnen een paar uur wordt het lichaam na verhitting bijna helemaal afgebroken. Er blijven vloeistof en botten over, de botten worden uiteindelijk een poeder. ,,Dat lijkt op as. Resomeren is milieuvriendelijker dan cremeren of begraven. Er komt geen gat in de grond, er gaan geen zware metalen de grond in. Het milieu zou een reden kunnen zijn om voor resomeren te kiezen’’, denkt Brugman.

Brugman weet dat er interesse is voor de nieuwe techniek. Een paar jaar geleden is er al onderzoek naar gedaan. ,,Daaruit kwam dat 25 procent van de bevolking resomeren zou overwegen. Je hebt jaarlijks zo’n 160.000 overlijdens, dat zou betekenen dat 40.000 mensen het zouden willen. Daar is wel een businessmodel van te maken en zou je een bedrijf voor kunnen beginnen.’’

Zoals verwacht

Sjaardema en Brugman houden de ontwikkelingen al een paar jaar in de gaten, maar het duurt ze allemaal nog niet te lang. ,,Nee, het gaat eigenlijk zoals verwacht. Het heeft te maken met de wet op lijkbezorging. Daar is in de vorige eeuw cremeren aan toegevoegd, vroeger was het altijd begraven. Het verbaasde me niet dat een derde vorm heel erg lang gaat duren, want eigenlijk zijn er in de hele wereld maar twee veelgebruikte methodes, begraven en cremeren.’’

Brugman kijkt wel naar ontwikkelingen in andere landen. ,,In Amerika zijn ze wel bezig met vernieuwingen. Ze hebben het daar over Human Composting, composteren. Dat mensen de overblijfselen kunnen gebruiken in de moestuin bijvoorbeeld, echt het dust to dust, ashes to ashes-principe.’’

Ze moeten waarschijnlijk dus nog een jaar wachten totdat resomeren is toegestaan. ,,We hebben twee jaar geleden gezegd dat als het eenmaal is toegestaan dat wij kiezen voor resomeren. En we staan daar nog steeds achter.’’

In onderstaande video leggen Roos Brugman en Edwert Sjaardema uit hoe resomeren werkt.