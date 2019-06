‘Vader liet wietkwekerij bouwen op erf in Putten als dank voor hulp bij afpersing’

Tegen de 61-jarige Franklin de L. werd donderdag in de rechtbank in Zwolle 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden geëist. Ook moet de vader aan de Staat 305.000 euro aan criminele winst afdragen, zo vorderde het OM. Zijn 25-jarige zoon Darryl hoorde 220 uur werkstraf en 3 maanden cel voorwaardelijk tegen zich eisen.

Vooral bij vader Franklin was de spanning merkbaar in de zaal. De kwekerij zou er tussen november 2013 en 1 april 2015 gestaan hebben. Hij heeft jarenlang moeten wachten op de afwikkeling van de strafzaak. ,,We willen dit afronden’', zei zijn zoon, waarop vader in snikken uitbarstte.

Eenzaam

De politie kwam het duo op het spoor door een derde verdachte, de 36-jarige Carlos J. uit Zwolle, te volgen. Tot hier is de zaak nog te overzien. Maar wat moet een vermogend man als vader De L., die jarenlang een horeca-imperium bestierde die zelfs het koninklijk huis bediende, met een hennepkwekerij in een loods bij zijn woning? De L. zucht als hij het woord neemt. ,,Ik was eenzaam na de dood van mijn vrouw’', zei hij de rechters. Via een datingsite leerde hij aardige mensen kennen die hem de kwekerij aanpraatten. Maar toen op 5 december 2013 na een grote stroomstoring in Putten een grootschalige politieactie op touw werd gezet, werd het hem te heet onder de voeten. ,,Die kwekerij moest er meteen uit.’'

Wat De L. toen nog niet wist, was dat die avond de stroomstoring door de hennepkwekerij van zijn buurman werd veroorzaakt. Die avond stond de politie ook bij hem aan de deur, maar De L. was er niet. Zijn verhaal is dat de kleine kwekerij werd opgeruimd maar dat zijn ex-vriendin, Bernette U., hem begon af te persen.

Het was J. die te hulp schoot. Want J. had geluidsfragmenten waaruit blijkt dat U. vergevorderde plannen had om iemand te gijzelen voor losgeld, met het mogelijk afsnijden van vingers aan toe. Ongeloofwaardig, denkt u? U. is eind 2015 in Zwolle veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor dat gijzelingsplan.

Zeer professioneel

Dankzij J. was Franklin van zijn ‘afpersvriendin’ af. Uit dank liet hij J. toe op zijn erf. En die bouwde er vervolgens een zeer professionele wietkwekerij, zei Franklin. Zoon Darryl had er niets mee te maken, zei hij. Maar uit beelden van de bewakingscamera van de familie zelf blijkt dat de zoon herhaaldelijk met J. de loods in gaat, beide met handschoenen aan. Voor het OM is het duidelijk: het drietal is samen verantwoordelijk voor de enorme kwekerij.

Advocaat Johan Keizer bepleitte vrijspraak voor zoon Darryl. En hij benadrukte de penibele situatie waar vader Franklin in verkeerde door de afpersing. Tegen Carlos J. werd 9 maanden cel waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 100 uur geëist. Hij wordt gezien als de leider van deze kwekerij en kwekerijen in Harderwijk en Zwolle.