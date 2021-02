Vakantiepark in Putten uren zonder stroom door brand in elektriciteitskast

Klanten van jeugdzorg in Putten na ingrijpen­de reorganisa­tie: zorg is nog niet optimaal

5 januari De jeugdzorg in Putten is begin 2020 rigoureus gereorganiseerd omdat er grote financiële tekorten waren. Ook in diverse andere gemeenten is jeugdzorg een hoofdpijndossier, dus wordt de aanpak in Putten met interesse gevolgd. Een jaar na de reorganisatie lijkt de nieuw ingerichte jeugdzorg in Putten te draaien. Maar functioneert het echt goed of zijn er nog steeds haperingen?