Van Klaagzang naar Hoop in Putten trekt veel mensen

Het is een toneelvoorstelling over een zeer gevoelig onderwerp in Putten, namelijk de nasleep van de razzia op 1 en 2 oktober 1944 in Putten, waar 659 mannen werden weggevoerd naar concentratiekampen, van wie de meesten niet terugkeerden. Wat betekent oorlog voor de achterblijvers, is de vraag in het theaterstuk. In het stuk speelt ook een vrouw uit Syrië mee, die is weggevlucht voor de oorlog in dat land. Kan een mens nog blij zijn na zo'n rampzalige gebeurtenis?