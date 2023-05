Vandaag kans op lichte regen in Putten

Meisje (14) bijna jaar lang misbruikt door haar oom uit Harderwijk: ‘Je gaf mij het gevoel speciaal te zijn’

Zijn 14-jarige nichtje kwam bij Harderwijker M.R. (57) en zijn gezin inwonen, omdat het thuis even wat moeilijker ging. Maar in plaats van zorg en geborgenheid misbruikte R. het meisje bijna een jaar lang. Een kwetsbaar minderjarig meisje, dat bovendien al eerder door een buurman jarenlang was misbruikt.