Vandaag lekker weer in Putten

Stichting trots op eerste zelf gerestau­reer­de botter

De restauratie van botter HK22 is voltooid. Het schip gaat zaterdag te water en is het eerste schip dat door de vrijwilligers van de Harderwijkse botterstichting van top tot teen is vernieuwd. Zaterdag is ook de aftrap van de ‘Vrienden van het Bottermuseum’.