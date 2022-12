Vandalen maken diepe krassen in auto's van Danny en Rajaa, en ze zijn lang niet de enigen in Amersfoort

Oude knallers of illegale potten liggen? Hier in Amersfoort kun je vuurwerk inleveren

Nog oude knallers en pijlen liggen waar je niet meer van weet of ze wel veilig zijn? Of vuurwerk in het buitenland gekocht dat hier niet is toegestaan? De gemeente Amersfoort houdt op donderdag 29 december een inzamelingsactie om dit vuurwerk netjes in te kunnen leveren.

