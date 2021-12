Veluwse kerstboomkwekers komen in aanloop naar verkooppiek met goed én slecht nieuws

Laten we beginnen met het goede nieuws: de bomen zien er volgens de experts fraaier uit dan de afgelopen twee jaren. ,,Ze zijn voller en mooier van kleur. Over de Omorika spar zit een blauwere gloed en de Veluwse den is groener’’, stelt de in Vaassen (Poelweg) en Apeldoorn (Karwei Noord) actieve Egbert Veldhuis. Het is een van de weinige voordelen die de natte zomer met zich meebracht. ,,Door alle regen hebben ze de mest beter op kunnen nemen.’’