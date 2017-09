Veluwse ondernemers werken vanuit Putten aan beursgang voor banenzoekers

Hufterproof sleutelkastje is Puttens offensief tegen woninginbraken

21 september Mensen die via de Stichting Welzijn Putten (SWP) een sleutelkastje aanvragen krijgen een 'hufterproof' kastje dat sinds vorige week op de markt is. Het kluisje dat in bruikleen wordt gegeven is een offensief tegen het toenemende aantal woninginbraken, waarbij criminelen de sleutel uit ondeugdelijke kastjes stelen.