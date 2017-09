Veluwse ondernemers werken vanuit villa aan beursgang voor banenzoekers

Wienbelt bestrijdt krachtig de gedachte dat het misschien op iets als een piramidespel lijkt. ,,Tot de beursgang vragen we van niemand geld. Alleen misschien aan de mensen die daarna instappen, omdat we dan spreken van een echt bedrijf en daarvan mogen we van de belastingdienst niet zomaar aandelen uitdelen".

LinkedIn

Voorbeeld bij dit project is LinkedIn, dat al jaren geld verdient met de de persoonsgegevens en cv's van mensen. ,,En laatst is dat bedrijf voor een bedrag van 400 dollar per profiel overgegaan naar Microsoft", zegt Wienbelt, die weet dat de vervulling van een gemiddelde vacature 'een bedrijf zo'n 2000 euro kost'. ,,Als wij dan voor een exacte match kunnen zorgen scheelt dat geld en vooral veel tijd, omdat bedrijven zich dan niet door stapels sollicitatiebrieven hoeven te worstelen van mensen die móeten solliciteren".

Balkenende-norm

Het welslagen van het project is afhankelijk van de massa. Hoewel de 44-jarige ondernemer uit Oosterbeek zegt een 'maatschappelijk doel' na te streven, namelijk dat mensen zelf verdienen aan hun gegevens, wordt er weldegelijk gerekend op winst. In het over het project verspreidde persbericht staat dat "de salarissen van de mensen in het dagelijks bestuur of de raad van commissarissen blijven altijd onder de Balkenende-norm." Hoeveel de deelnemers uiteindelijk als aandeelhouder verdienen is niet te zeggen. Dat is afhankelijk van de bedrijven die belangstelling hebben voor de data en hoeveel dat oplevert. De eerste samenwerking zijn de ondernemers aangegaan met Yobs.com.