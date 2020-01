Verbouwing Kok Interieurs voor komst kringloopwinkel start deze maand

Onroerende­zaak­be­las­ting Putten stijgt minder snel, maar de rekening blijft gelijk

7:01 Het percentage van de onroerendezaakbelasting (ozb) in Putten gaat dit jaar minder omhoog dan in december 2019 werd aangekondigd. Dat lijkt een prettig geschenk voor de inwoners van deze gemeente, maar in feite is het een sigaar uit eigen doos.