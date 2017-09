Verdachte van neersteken Viets komt vrij

Viets zat jarenlang ten onrechte vast voor de moord op stewardess Christel Ambrosius in 1994. Hij gaf op 9 juni de 25-jarige Krzysztof R. en de 19-jarige Sara N. een lift in Putten. In zijn auto werd hij vervolgens voor de ogen van zijn dochter neergestoken. Slachtoffer Wilco Viets ,,kroop door het oog van de naald en moest vechten voor zijn leven'', zei de officier van justitie. R. en N. waren onder invloed van een cocktail van drugs en alcohol. Nadat de auto bij het politiebureau stopte, werd Viets nogmaals gestoken. R. wordt ook verdacht van poging doodslag op de dochter van Viets. Daarna vluchtte het duo naar het Fontanusplein. Daar zou R. het mes op de keel van N. hebben gezet. Na een waarschuwingsschot van de politie liet hij het mes vallen en werd het duo ingerekend. Viets werd in het ziekenhuis opgenomen. Hoe het nu met hem en zijn dochter gaat, daarover wilde zijn raadsvrouw vrijdag niets kwijt.

Spoor van vernielingen

Uit het relaas van de politie van die dag lijkt het of het duo een spoor van vernielingen door Putten trok. Ze deden eerst een poging tot brandstichting op een camping aan de Poolseweg. Op de Veenhuizerveldweg zouden ze gepoogd hebben auto's tot stoppen te dwingen. Daarbij raakte een auto beschadigd. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, werd vrijdag niet duidelijk. Volgens advocaat Willem den Daas, die R. bijstaat, was zijn cliënt vermoedelijk psychotisch. Het is de vraag in hoeverre de poging doodslag aan hem toe te rekenen valt. Een psychiater en psycholoog die R. onderzochten, lieten daar onduidelijkheid over bestaan, zei hij. R. kampte die dag met ,,waanideeën en gevoelens van paniek''. Hij zou gedacht hebben dat Viets in de auto een gevaar voor hem was.