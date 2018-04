Verkoop tweedehands boeken succesnummer in Putten

De maandelijkse boekenverkoop van het Puttens Historisch Genootschap (PHG) in de voormalige basisschool Klein Schovenhorst is zo'n succes, dat ze naar twee verkoopzaterdagen per maand gaan.

Door de voortvarende verkoop is de kans groot dat er dit jaar geen boeken worden verkocht tijdens de zomermarkten.

De boekenkramen op de zomermarkt kennen een traditie van ruim twintig jaar weet Peter Vink van het PHG. ,,Maar als we dat kunnen compenseren met de verkoop bij Klein Schovenhorst dan is het de moeite niet meer. Het is een hoop gesjouw en gedoe om de boeken daar te krijgen. Als PHG blijven we wel aanwezig op de markten voor museum de Tien Malen en Mariahoeve, maar dan zonder boeken."

In december vorig jaar werden voor de eerste keer boeken verkocht vanuit Klein Schovenhorst. ,,Daarvoor lagen de boeken opgeslagen in de kelder van het gemeentehuis. Zes dagen per jaar werden ze voor de zomermarkten allemaal naar boven gebracht. Verkoop vanuit de kelder was niet mogelijk. Opgeslagen in kratten en dozen zou je er niets kunnen vinden. Bij Klein Schovenhorst hebben we twee lokalen. Daar is voldoende ruimte voor opslag en verkoop."

Vier zaterdagen hebben boekenliefhebbers op de nieuwe locatie kunnen snuffelen tussen de romans op alfabet en boeken gesorteerd op item. ,,En niet in een krat, maar in echte boekenkasten." Het PHG zag het bezoekersaantal per verkoopdag toenemen. Vink schat in dat er de laatste keer wel zo'n tweehonderd potentiële kopers aanwezig zijn geweest.

Ook het aanbod van nieuwe boeken groeit. Vink denkt dat dit te maken heeft met de laagdrempeligheid die van de nieuwe locatie uitgaat. ,,De boeken kunnen daar op de verkoopdagen worden gebracht. Maar mensen mogen ook bellen en dan komen we ze halen."