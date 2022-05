Verloskundigen staken tegen mogelijke invoering nieuw declaratiesysteem: ‘Noodalarm in geboortezorg’

De verloskundigen van Verloskundige Praktijk NOP/Lemsterland, gevestigd in Emmeloord en Lemmer, leggen vandaag ook een deel van hun werkzaamheden neer. ,,We kunnen niet al ons werk staken, want baby’s wachten niet. De spoedeisende zorg gaat gewoon door, maar de rest staat vandaag stil. Daarmee willen we een statement maken; dit is een noodalarm in de geboortezorg”, vertelt verloskundige Gea Reussing.