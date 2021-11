Vernieuwing Postillion in Putten nadert voltooiing: ‘Zijn weer verliefd geworden op deze locatie’

Brand in vakantie­bun­ga­low Putten verpest vakantie

Voor de huurders van een vakantiewoning op Landal-park Heihaas in Putten gaat een relaxte vakantie in rook op. Letterlijk, want in hun huisje brak zondagmiddag brand uit. Zij moeten vannacht een ander onderkomen vinden.

14 november