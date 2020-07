Verrassing: Engelse bus komt diploma's brengen bij studenten Landstede Harderwijk

Samantha is een van de studenten die donderdag een bezoek krijgt van het team van Landstede, onder leiding van teamleider Niek Rook. Hij zegt; ,,Mbo-onderwijs verdient meer waardering, vinden wij. Het wordt soms ondergewaardeerd. Vandaar deze actie. We zetten de leerlingen in de schijnwerpers. Mbo-opleidingen sluiten heel goed aan op de arbeidsmarkt, leerlingen met een mbo-diploma vinden makkelijk werk. In de zorg, in de techniek. Het zijn de werkers waar de samenleving op draait.’’