Verzoenende pastor Harald Richter in Ladelund op 90-jarige leeftijd overleden

Pastor Harald Richter is op 90-jarige leeftijd in Ladelund overleden en inmiddels begraven. Hij was een belangrijke schakel in de vriendschapsband tussen het Duitse dorp en Putten. In Ladelund zijn 110 mannen begraven die daar zijn overleden nadat ze tijdens de razzia in Putten zijn meegenomen door de Duitsers.

Gert van Dompseler van de Stichting Oktober 44 memoreert Richter als een man die veel heeft betekend voor de verbinding die is ontstaan tussen Ladelund en Putten. ,,Het was in zijn huiskamer waar in de jaren zestig het idee van een brugcomité is ontstaan. Dat comité heeft de basis gevormd voor wat in 1982 Stichting Oktober 44 is geworden."

Verzoening

Richter zette zich bij zijn indiensttreding in 1957 als pastor van de St. Petri Kirche in Ladeland in voor de verzoening tussen de dorpen die door het oorlogsverleden aan elkaar verbonden zijn. Op de begraafplaats achter 'zijn' kerk liggen driehonderd oorlogsslachtoffers begraven, onder wie 110 uit Putten.

,,Op Volkstrauertag, de Dodenherdenking van Duitsland, worden niet alleen de Duitse gevallenen er herdacht, maar ook de Puttenaren. Op de begraafplaats achter de kerk staat en kruis met drie metalen platen, waarin alle namen zijn gegraveerd", vertelt Van Dompseler. Ook Puttenaren bezoeken deze plek met enige regelmaat.

Opmerkelijk is dat Richter zelf tijdens de oorlog bij de Hitelerjugend zat, zo weet Van Dompseler. ,,Maar ja, in 40-45 zat bijna iedere Duitser daarbij. Richter heeft zelf altijd gezegd 'dat kan ik nooit meer veranderen'." Het heeft de gemeente Putten niet in de weg gestaan om de pastor in mei 2015 de gemeentelijke erepenning uit te reiken. ,,En dat is heel bijzonder. Zeker voor iemand die uit het buitenland komt."

Begrafenis