Vier hoge windturbines langs de A28 tussen Ermelo en Putten worden blikvangers

Het zullen blikvangers worden: drie of vier imposant hoge windturbines verrijzen in de toekomst langs de A28 in de weilanden tussen Ermelo en Putten. De windmolens worden tussen 200 en 240 meter hoog.

Initiatiefnemer is Innogy Windpower bv. De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt, maar achter de schermen wordt wel druk nagedacht en voorbereidend onderzoek verricht. Eén van de windturbines langs de A28 komt te staan op het grondgebied van Putten, de andere twee of drie staan in de gemeente Ermelo. Het wordt een rij-opstelling aan de oostkant van de snelweg.