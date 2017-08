Vier huurders in pand voormalige Puttense school Klein Schovenhorst

Stichting Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes en geloofsgemeenschap Rafaël Putten maakten al gebruik van ruimtes in het schoolgebouw. De nieuwe partijen die hier bij komen zijn het Puttens Historisch Genootschap (PHG) en Kindcentrum Putten.

Vorig jaar

De gemeente Putten is sinds november vorig jaar eigenaar van het pand aan de P.C. Hooftstraat. Stichting Proo, overkoepelend orgaan van de openbare basisscholen, had op dat moment al de deuren gesloten van Klein Schovenhorst. De partijen die al in het gebouw zaten, hebben het gebruik voortgezet.

Kindcentrum Putten

Wat de gemeente Putten betreft is het geen probleem om dat te handhaven. Daarnaast krijgt Kindcentrum Putten ruimte om in het gebouw kinderen op te vangen die extra zorg nodig hebben.Dit gebeurt in overleg met Buurtzorg Jong. Op de huidige locatie van het kindcentrum is daar onvoldoende plek voor.

Puttens Historisch Genootschap

Het PHG wil in het pand boeken opslaan en mogelijk gebruiken voor de maandelijkse boekenverkoop. Nu staan die boeken in het gemeentehuis, maar daar is na de verbouwing geen mogelijkheid meer voor. Als enige partij hoeft het PHG geen huur te betalen. Daarvoor beschikt het niet over de financiële middelen en subsidie krijgt het niet. Bovendien is de opslag in het gemeentehuis nu ook gratis. Burgemeester en wethouders willen wel dat de historische club voor het gebruik van de ruimten een nader te bepalen 'maatschappelijke tegenprestatie'levert.

Rafaël

Rafaël Putten mag op zondag zijn diensten in de aula voortzetten, maar moet voor een gunstig toekomstperspectief nog wel de binnenplanse vrijstellingsprocedure afwachten.