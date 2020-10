Vier jaar na fataal ongeluk Mees (12) helpt moeder Marieke anderen afscheid nemen: ‘Ik herken de rauwe ellende’

De twaalfjarige Mees is in 2016 net begonnen in de brugklas van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Op maandag 26 september fietst hij vanuit zijn woonplaats Putten naar school. Mees steekt de N798 over, waar op datzelfde moment een betonwagen optrekt. De chauffeur remt uit alle macht, maar kan Mees niet ontwijken. De brugklasser overlijdt een dag later aan zijn verwondingen.



Het verdriet om Mees is er nog steeds, hij is iedere dag in de gedachten van zijn moeder, vader en zussen. Maar hij neemt niet meer een wezenlijk deel van hun dag en emoties in beslag, geeft Van de Ridder aan. Het verongelukken van Mees betekende een breuk in het leven van het gezin. De periode die volgde na zijn overlijden noemt ze ‘ongelooflijk zwaar’. En hoe gek dat ook klinkt, ook ‘interessant’.